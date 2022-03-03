Новые почтовые марки из серии ”Национальная военная техника“

16:48 08 Октябрь Киев, Украина

С 9 октября, Госконцерн " Укроборонпром" и Укрпочта вводят в обращение новые почтовые марки с военной техникой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

“Укрпочта совместно с Государственным концерном „Укроборонпром“ 9 октября вводит в обращение марки ”Бронетранспортер “БТР-4МВ1” и “Система БМ-21УМ ”Берест“ из серии ”Национальная военная техника“. Обе боевые машины изготовлены на заводах, входящих в состав Укроборонпрома”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайн почтовых марок, конвертов и штемпеля “Первый день” выполнили художники Александр и Сергей Харуки.

“Обычно в мирной жизни вряд ли большинство из нас интересуется боевой техникой и бронетранспортерами. Но уже 6 лет подряд тема войны в нашей стране касается каждого. В Укрпочты свое почтовое ”оружие“ - марки. Благодаря им мы имеем возможность отображать наше настоящее и транслировать важные для Украины события внутри страны и далеко за ее пределами. На этот раз это уже третий выпуск марок, сюжетами которых стала современная военная техника Украины. Благодарны нашему партнеру Укроборонпром за тесное сотрудничество и за ежедневную важную работу в тылу для защиты и поддержки наших военных”, - сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Сообщается, что в разработке обоих образцов техники предприятия Укроборонпрома учли боевой опыт наших защитников на Востоке Украины.

Указано, что тираж каждой марки — 130 тыс. экземпляров, номиналом — 9 грн. Серию “Национальная военная техника” Укрпочта начала в 2016 году с выпуска почтовых марок “Бронетранспортер ”Дозор-Б“, ”Танк БМ “Оплот” и “Фрегат ”Гетман Сагайдачный“. В 2017 году вышла почтовая марка „Бронетранспортер“ БТР-4 ”.