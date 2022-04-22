Новые ПДД: теперь пристегнутыми должны быть и водитель такси, и все его пассажиры

06:41 25 ноября Киев, Украина

Согласно измененным правилам дорожного движения, теперь водитель такси обязан обеспечить наличие ремней безопасности и для себя и для своих пассажиров



Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Для водителей и пассажиров:



Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать



Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.