Новые функции Instagram в честь 10-летнего юбилея

21:02 06 Октябрь Киев, Украина

6 октября сервису Instagram исполнилось 10 лет, в честь юбилея сервис подготовил несколько интересных обновлений.

Пользователи iOS- и Android- устройств теперь могут выбирать среди нескольких вариантов иконок приложения: от классического дизайна и до радужного окраса. Чтобы обновить дизайн, нужно зайти в "Настройки", потянуть пальцем вниз и выбрать один из предложеных значков.

Зайдя в архив, юзеры увидят свои сториз, аккуратно рассортированные по дням и оформленные в виде календаря, а также и карту со сториз, в которых они ставили геотеги. С помощью календаря и карты можно поностальгировать и вспомнить, что и где вы делали в течение последних трех лет.

В тестовом режиме будет работать функция “Просмотреть скрытые комментарии”, прячущая от подписчиков неуместные или оскорбительные комментарии в чьем-либо аккаунте. Сам владелец аккаунта сможет прочесть скрытые комментарии при необходимости, но его подписчики - нет. Планируется, что данная функция должна срабатывать автоматически. К примеру, в Twitter пользователь должен скрывать нежелательные комментарии вручную.



В Instagram ввели еще одну функцию, работающую на основе искусственного интеллекта. Ее цель — предупредить людей о том, что их комментарий может расцениваться как оскорбительный, и таким образом дать им возможность подумать и исправить текст перед публикацией. Данная функция будет срабатывать при неоднократном нарушении этикета онлайнового общения.



И немного праздничной статистики. Соцсеть сообщила, что на ее платформе ежедневно публикуется более 1 млн сообщений, в которых упоминается слово «мем», 50% пользователей ежедневно просматривают видео в Instagram, ежедневно отправляется более 900 млн смайлов, в среднем каждый пользователь отправляет в 3 раза больше личных сообщений, чем комментариев.