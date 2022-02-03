Нововведение для переселенцев в приложении "Дія"

15:44 16 Сентябрь Киев, Украина

Кабмин принял решение интегрировать в приложение " Дія" справку для ВПЛ (внутренне перемещенного лица)

Правительство приняло соответствующее постановление на заседании в среду 16 сентября.



В пояснительной записке говорится, что нововведение:

позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія";

упростит получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.

В октябре 2020 года справка внутренне перемещенного лица будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дія" .

Справку ВПЛ можно предоставлять:

При устройстве на работу или поступлении в университет;

При получении помощи на оплату комуслуг или субсидии;

При осуществлении финансовых операций в банках или финучреждениях;

Для голосования на выборах;

При записи к врачу

При получении определенной услуги от государства, например, паспорта.

Что такое "Дія"?

Приложения "Дія" - это единственный государственный веб-порталом электронных услуг, который является одним из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.