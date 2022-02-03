Нововведение для переселенцев в приложении "Дія"

Кабмин принял решение интегрировать в приложение "Дія" справку для ВПЛ (внутренне перемещенного лица)
Правительство приняло соответствующее постановление на заседании в среду 16 сентября.
В пояснительной записке говорится, что нововведение:
В пояснительной записке говорится, что нововведение:
- позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія";
- упростит получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.
В октябре 2020 года справка внутренне перемещенного лица будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дія" .
Справку ВПЛ можно предоставлять:
- При устройстве на работу или поступлении в университет;
- При получении помощи на оплату комуслуг или субсидии;
- При осуществлении финансовых операций в банках или финучреждениях;
- Для голосования на выборах;
- При записи к врачу
- При получении определенной услуги от государства, например, паспорта.
Что такое "Дія"?
Приложения "Дія" - это единственный государственный веб-порталом электронных услуг, который является одним из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.
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