Нововведение для переселенцев в приложении "Дія"

15:44 16 Сентябрь Киев, Украина

Кабмин принял решение интегрировать в приложение "Дія" справку для ВПЛ (внутренне перемещенного лица)
 
Правительство приняло соответствующее постановление на заседании в среду 16 сентября.

В пояснительной записке говорится, что нововведение:
  • позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія";
  • упростит получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.
    В октябре 2020 года справка внутренне перемещенного лица будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дія" .
Справку ВПЛ можно предоставлять:
  • При устройстве на работу или поступлении в университет;
  • При получении помощи на оплату комуслуг или субсидии;
  • При осуществлении финансовых операций в банках или финучреждениях;
  • Для голосования на выборах;
  • При записи к врачу
  • При получении определенной услуги от государства, например, паспорта.
Что такое "Дія"?
Приложения "Дія" - это единственный государственный веб-порталом электронных услуг, который является одним из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.