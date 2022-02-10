Новорожденные будут получать электронное свидетельство о рождении

14:15 24 Сентябрь Киев, Украина

Минцифры вводит в мобильное приложение "Дiя" Е-свидетельство о рождении. Данные ребенка будут отображаться у обоих родителей.



Отмечается, что е-свидетельство будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное.



Кабинет министров принял постановление, вводящее цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

"Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажные", — сказано в сообщении Минцифры.

Постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронного свидетельства о рождении, а также возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.