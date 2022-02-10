Новорожденные будут получать электронное свидетельство о рождении

Минцифры вводит в мобильное приложение "Дiя" Е-свидетельство о рождении. Данные ребенка будут отображаться у обоих родителей.
Отмечается, что е-свидетельство будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное.
Кабинет министров принял постановление, вводящее цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.
Постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронного свидетельства о рождении, а также возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
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