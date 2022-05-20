Новороссийск уходит под воду из-за сильных ливней

Теперь наводнение пришло в Краснодарский край. Российский город Новороссийск в ночь на 16 августа, заливала вода, ливень уносил с парковок автомобили. Как сообщили местные новости, в городе поздним вечером воскресенья зазвучали тревожные сирены для оповещения населения.
На кадрах роликов видно, как на некоторых улицах автомобили затоплены на половину, а на некоторых - практически полностью скрыты под водой. Люди передвигаются по пояс в воде, а местами даже по грудь.
Ранее сообщалось, что в Турции северный черноморский регион пострадал от масштабных наводнений, охвативших провинции от Бартына до Синопа.
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