Новороссийск уходит под воду из-за сильных ливней

12:52 16 августа Киев, Украина

Теперь наводнение пришло в Краснодарский край. Российский город Новороссийск в ночь на 16 августа, заливала вода, ливень уносил с парковок автомобили. Как сообщили местные новости, в городе поздним вечером воскресенья зазвучали тревожные сирены для оповещения населения.

"В данном случае звук сирен означает, что если вы являетесь жителем домов, которые находятся в зоне подтопления, то должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации в любой момент", - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

На кадрах роликов видно, как на некоторых улицах автомобили затоплены на половину, а на некоторых - практически полностью скрыты под водой. Люди передвигаются по пояс в воде, а местами даже по грудь.

Ранее сообщалось, что в Турции северный черноморский регион пострадал от масштабных наводнений, охвативших провинции от Бартына до Синопа.