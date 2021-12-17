Новому асфальту Шулявского моста угрожают непослушные водители

14:56 19 Июль Киев, Украина

Нарушая установленные для дорожного покрытия требования, отодвинув в сторону поставленные коммунальными службами ограждения, водители поехали по «сырому» асфальту Шулявского моста. Этот вопиющий факт опубликовал сегодня в Facebook «Киев Оперативный».

На опубликованном видео несколько автомобилей, проехав через небольшой проем в ограждении, съезжают с моста прямо по свежему асфальту.

"Вот кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждения, и все помчали", - говорится в описании к видео.

Мост перекрыт с 17 июля. Накануне мэр Виталий Кличко сообщил, что на Шулявском путепроводе в Киеве начали масштабное асфальтирование.

"Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы", - отметил он на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, возле съездов с него переукладывают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход.

Ранее СМИ писали, что общая стоимость ремонтных работ Шулявского путепровода может возрасти почти до двух миллиардов гривен.