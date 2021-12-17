Новому асфальту Шулявского моста угрожают непослушные водители

Нарушая установленные для дорожного покрытия требования, отодвинув в сторону поставленные коммунальными службами ограждения, водители поехали по «сырому» асфальту Шулявского моста. Этот вопиющий факт опубликовал сегодня в Facebook «Киев Оперативный».
На опубликованном видео несколько автомобилей, проехав через небольшой проем в ограждении, съезжают с моста прямо по свежему асфальту.
Мост перекрыт с 17 июля. Накануне мэр Виталий Кличко сообщил, что на Шулявском путепроводе в Киеве начали масштабное асфальтирование.
По его словам, кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, возле съездов с него переукладывают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход.
Ранее СМИ писали, что общая стоимость ремонтных работ Шулявского путепровода может возрасти почти до двух миллиардов гривен.
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