Новогоднюю марку уже можно приобрести в отделениях «Укрпочты»

Новогоднюю марку «Укрпочты» с сегодняшнего дня, 19 декабря, уже можно приобрести в большинстве отделений по всей Украине, сообщил гендиректор Игорь Смелянский.
На рисунке изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник порознь. Эскиз марки создала 11-классница из Николаева Валерия Михайлова. После чего его доработали, добавив поле боя, покрытое снегом, и зажженные свечи на окне.
Марка имеет тираж 720 тысяч (120 тысяч листов). К ней можно купить также художественную карточку «С Рождеством» и конверт «Победного Нового Года!».
Дизайн новогодней марки выбрали на голосовании. Украинцы могли отдать голос за один из пяти вариантов эскизов.
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