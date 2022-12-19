Новогоднюю марку уже можно приобрести в отделениях «Укрпочты»

12:05 19 декабря Киев, Украина

Новогоднюю марку «Укрпочты» с сегодняшнего дня, 19 декабря, уже можно приобрести в большинстве отделений по всей Украине, сообщил гендиректор Игорь Смелянский.

"Сегодня миллионы людей празднуют День Святого Николая, а дети ждут подарков. В этом году в Украине он особенный, когда родители часто не вместе с детьми и друг с другом. И наша новогодняя марка «Разъединенные войной» передает именно это настроение. Но она не только о печали разлуки, она о надежде и о том, что можно быть рядом, даже когда не вместе", - написал Смелянский.

На рисунке изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник порознь. Эскиз марки создала 11-классница из Николаева Валерия Михайлова. После чего его доработали, добавив поле боя, покрытое снегом, и зажженные свечи на окне.



Марка имеет тираж 720 тысяч (120 тысяч листов). К ней можно купить также художественную карточку «С Рождеством» и конверт «Победного Нового Года!».



Дизайн новогодней марки выбрали на голосовании. Украинцы могли отдать голос за один из пяти вариантов эскизов.