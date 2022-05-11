Новогодняя ночь: ресторанам разрешили работать на 2 часа дольше

20:20 09 декабря Киев, Украина

На заседании правительства 9 декабря, было принято решение разрешить ресторанам и кафе работать до 01:00 в новогоднюю ночь.

С такой инициативой выступил глава Минздрава Максим Степанов. Он же предложил увеличить на час разрешенное время работы заведений в остальные дни карантина — до 23:00. Однако все расчетные операции посетители должны закончить до 22:00.



Отметим, ранее карантинные ограничения разрешали ресторанам работать только до 22:00.



