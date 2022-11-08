Новогодняя елка в Киеве будет. Вот как она может выглядеть

09:46 08 ноября Киев, Украина





Несколько вариантов эскизов елки уже разработали. Один из них можно увидеть на иллюстрации. Новогоднюю елку в Киеве установят, несмотря на войну, рассказал Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, организующей новогодний праздник на Софийской площади.Несколько вариантов эскизов елки уже разработали. Один из них можно увидеть на иллюстрации.

«На этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история», – отметил Добруцкий.

Один из вариантов эскизов предполагает, что елка будет украшена игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на ее верхушке будет трезубец.

Где именно в Киеве поставят елку, пока неизвестно.



Полностью отменять празднование Нового года и Рождества в городе не хотят, однако учтут вопросы безопасности. По словам городского головы, традиционные массовые празднования не будут устраивать, но «атмосфера Нового года должна быть».