Новое в правилах выхода на пенсию с января 2022 года

10:17 08 Январь Киев, Украина

Для многих украинцев приближение пенсионного возраста сопряжено не только с ухудшением здоровья, но и с ожидаемым ухудшением финансового состояния. Поэтому для них очень важно знать все о пенсионном законодательстве, которое постоянно меняется.

Начиная с января 2022 года в пенсионном законодательстве Украины изменились размеры страхового стажа, от которого зависит теперь срок выхода на пенсию по возрасту. Заметим, что законом Украины предусмотрена пенсионная выплата даже тем, чей трудовой стаж менее 15 лет. Единственным условием здесь станет то, что эту не большую сумму будут начислять уже с 65 лет.

С 1 января по 31 декабря 2022 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 29 лет страхового стажа. Это уже на один год больше, чем в 2021 году. Если же страховой стаж в рамках от 19 до 29 лет, уйти на пенсию в этом году смогут те, кому исполнилось 63 года.

Как исчисляется страховой стаж? Он определяется периодом (числом месяцев), во время которого счет работника вносился страховой взнос в Пенсионный фонд. Если вы работаете, не оформивши трудовые отношения, такие взносы можно производить самомтоятельно.

Но как быть, если такого стажа недостаточно для начисления пенсии? Такие случаи тоже предусматривает закон. В случае, когда в возрасте 63 лет страховой стаж ниже минимального, такому пенсионеру будет назначена пенсия в 65 лет. Сумма выплаты, на которую он может рассчитывать в январе этого года составляет 1 854 гривны. Поэтому рекомендовано уделять внимание своему страховому стажу.

Ну, и о самом интересном: будет ли увеличен размер пенсий? Как запланировано на этот год, рост пенсий пройдет в 12 этапов. Размер увеличения выплат будет зависеть от изменения минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Вот основные группы пенсионеров, которым поднимут пенсии: чернобыльцы, инвалиды I, II и III группы, женщины после 60 лет (+ 9% к получаемой выплате), нетрудоспособные родственники (родители, супруги) погибших в АТО/ООС, 65-летним лицам из-за роста минималки.

Рост минимальных соцвыплат запланирован на март. Для пенсионеров, чей стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, будет выплачено: для тех, кому 80 и более - не менее 2 600 гривен, кому 75 – 80 лет – 2500 гривен.