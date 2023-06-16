Новое отделение Nova Post в Праге: удобство и скорость доставки в Чехии

"Новая почта" открыла свое первое отделение в столице Чехии, Праге. Это стало возможным благодаря стремительному развитию компании и ее расширению за пределы Украины.
/>Чехия стала четвертой страной Евросоюза, где представлены отделения Nova Post, присоединившись к Польше, Литве и Молдавии.
По словам пресс-службы компании, украинцы, проживающие в Чехии, теперь смогут легко отправлять посылки, документы и грузы в Украину, а также быстро получать посылки от родных.
Новое отделение Nova Post в Праге, расположенное по адресу Pod Višňovkou 1664/29, ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
Совладелец группы компаний "Новая почта", Вячеслав Климов, отметил, что Nova Post обладает экспертизой в скоростной доставке, многолетним опытом в кроссбординговых услугах и новейшими разработками для клиентов.
Компания обеспечит быструю доставку любых товаров в Чехию со всего мира. Кроме того, Nova Post предоставит чешским компаниям возможность расширения на украинский потребительский рынок с более чем 30 миллионами клиентов.
Представители Nova Post также заявили о планах открытия дополнительных отделений в Праге и Брно в ближайшем будущем. Компания инвестирует в развитие в Чехии 3 миллиона чешских крон в текущем году.
Отделения Nova Post в Праге и других городах Чехии работают ежедневно, а срок доставки посылок составляет от 5 рабочих дней.
/>Чехия стала четвертой страной Евросоюза, где представлены отделения Nova Post, присоединившись к Польше, Литве и Молдавии.
По словам пресс-службы компании, украинцы, проживающие в Чехии, теперь смогут легко отправлять посылки, документы и грузы в Украину, а также быстро получать посылки от родных.
Новое отделение Nova Post в Праге, расположенное по адресу Pod Višňovkou 1664/29, ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
Совладелец группы компаний "Новая почта", Вячеслав Климов, отметил, что Nova Post обладает экспертизой в скоростной доставке, многолетним опытом в кроссбординговых услугах и новейшими разработками для клиентов.
Компания обеспечит быструю доставку любых товаров в Чехию со всего мира. Кроме того, Nova Post предоставит чешским компаниям возможность расширения на украинский потребительский рынок с более чем 30 миллионами клиентов.
Представители Nova Post также заявили о планах открытия дополнительных отделений в Праге и Брно в ближайшем будущем. Компания инвестирует в развитие в Чехии 3 миллиона чешских крон в текущем году.
Отделения Nova Post в Праге и других городах Чехии работают ежедневно, а срок доставки посылок составляет от 5 рабочих дней.
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