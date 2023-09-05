Новая Зеландия дает украинцам разрешение на постоянное жительство

07:35 27 августа Киев, Украина

Война заставила украинцев покинуть свои дома и разъехаться по всему миру. А кто-то просто не смог уже вернуться в свой дом из долгосрочной поездки.

Одной из стран, давшей украинцам временное убежище, стала и Новая Зеландия. И если раньше они могли находиться здесь на основе специальной однолетней визы, то теперь, как сообщает информационное агентство Bloomberg, страна предоставит украинским беженцам разрешение на жительство.

В прошлом году, после российского вторжения в Украину, новозеландское правительство ввело специальную "украинскую" визу, которая предоставляла гражданам Украины право оставаться в Новой Зеландии в течение 12 месяцев. В феврале 2023 года срок действия таких виз продлили еще на год.

Теперь новозеландское правительство решило прекратить прием заявок на получение этой спецвизы после 15 марта следующего года, но уже оформившим или успевающим оформить эту визу до указанной даты предоставит право на постоянное проживание в Новой Зеландии.

"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им уверенность", - объяснил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

В настоящее время выдано в общей сложности 1510 "украинских" виз. На территории Новой Зеландии остаются около 340 владельцев такого документа.

СМИ отмечает, что желающие получить разрешение на постоянное проживание должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку добродетели (проверка характера) и дополнительную идентификацию личности.

Кроме того, им придется заплатить дополнительный сбор в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).

Напомним, правительство Новой Зеландии 21 июля объявило о новых санкциях против рф и РБ в связи с агрессией против Украины.