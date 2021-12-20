18:03 11 Август Киев, Украина

ПриватБанк идет в ногу со временем, впервые в Украине появятся POS-терминалы с технологией FacePay24. Все, что нужно сделать, это "привязать" свое селфи к банковской карте.

Как отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, эта услуга удобна тем, что совершить покупку и оплатить ее можно, даже если вы забыли карту или смартфон дома.

Чтобы воспользоваться сервисом "оплаты лицом", необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам приложения, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать снимки к выбранной банковской карте.



Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью селфи нужно после ввода суммы выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода.



Уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, и эта сеть будет расширяться. Терминалы будут доступны в торговых сетях.



По словам представителей банка, до конца 2020 года таких терминалов по всей стране будет до 7700.



На сегодняшний день система уже работает в некоторых торговых точках Киева и Николаева.