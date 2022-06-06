Новая троллейбусная линия ожидается между Ирпенем и Киевом
13:00 06 июня Киев, Украина
Между Киевом и Ирпенем планируют построить троллейбусную линию.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телемарафона.
"Объекты, которые будут восстанавливать после значительных разрушений, будут делать более современными и соответствовать европейским стандартам. Сейчас, например, железнодорожные пути, восстанавливающиеся железнодорожные вокзалы в городах, где воцарилась мирная жизнь, уже будут значительно лучше, удобнее, инклюзивнее, чем были раньше", - сказал Кава.
По словам замминистра, между Ирпенем и Киевом планируется построить троллейбусную линию, чтобы улучшить транспортное сообщение.
"Сейчас профильное министерство работает над тем, чтобы сделать проект и построить троллейбусную линию из Ирпеня до станции метро Академгородок. Это, в сущности, сделает Ирпень и Бучу еще ближе к Киеву", - добавил Александр Кава.
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