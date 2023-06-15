Новая система обнаружения пожаров

11:03 19 мая Киев, Украина

Система с новой технологией обнаружения пожар ов тестируется в зоне аварии на ЧАЭС

Начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях. Уже установлена одна система.



Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.



Отмечается, что данная система работает с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.



«Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру будет автоматически поступать сообщения. Система будет работать 24/7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать», - сообщили в агентстве.



В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории зоны отчуждения.