Новая почта расширяет свою сеть в Румынии

15:13 26 июня Киев, Украина





Данное сообщение отмечает, что Румыния стала первой страной, в которой предоставляются услуги доставки как в Украину, так и в Молдову.



Время доставки посылок из Румынии в Украину составляет примерно 5 дней, в то время как между Румынией и Молдовой этот срок сокращается до 3 дней. Оператор услуг экспресс-доставки "Новая почта" внедрил свое первое отделение Nova Post в Бухаресте, столице Румынии. Соответствующую информацию озвучила пресс-служба компании.Данное сообщение отмечает, что Румыния стала первой страной, в которой предоставляются услуги доставки как в Украину, так и в Молдову.Время доставки посылок из Румынии в Украину составляет примерно 5 дней, в то время как между Румынией и Молдовой этот срок сокращается до 3 дней.

"Открытие отделений Nova Post в Румынии стало четвертым случаем в странах Европейского союза. Теперь украинцы и молдаване, находящиеся на территории Румынии, имеют возможность оперативно получать посылки от своих родных и поддерживать взаимоотношения на расстоянии",- сообщил соучредитель компании "Новая почта", Владимир Поперешнюк.

Кроме того, Владимир Поперешнюк отметил, что этот почтовый оператор также помогает местному бизнесу проникнуть на украинский рынок, где их ожидает более 30 миллионов активных потребителей.

Это служит значимым стимулом для украинских предпринимателей, которые теперь могут масштабировать свои бизнесы и быстро доставлять товары клиентам в Румынии и Молдове.



Отделение Nova Post находится по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3, где клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг. График работы отделения включает дни с понедельника по субботу.