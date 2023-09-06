Новая почта расширяет свое присутствие в Европе: на очереди Латвия и Эстония

Осенью компания "Новая почта" планирует внедрить систему адресной доставки в Латвии и Эстонии.
Сообщается, что эти две страны станут седьмой и восьмой точкой присутствия Nova Post на европейском континенте. Руководство компании подчеркивает, что начнут они с услуги курьерской доставки, предоставляя жителям Латвии и Эстонии возможность отправить или принять посылки в Украину и из Украины.
Ожидается, что первое отделение Nova Post в Латвии начнет работу в октябре, а в Эстонии — в ноябре. Светлана Книжка, генеральный директор Nova Post для Литвы, Латвии и Эстонии, подчеркнула, что они начнут с курьерской службы, функционирующей в будние дни с 8:00 до 17:00. Клиентам будут доступны отправка и получение документов и посылок весом до 30 кг, а срок доставки составит от 5 дней.
Для отправки посылок через адресную доставку потребуется подать заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или через мобильное приложение.
На данный момент Nova Post успешно функционирует на рынках Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии, и планирует расширяться дальше.
Сообщается, что эти две страны станут седьмой и восьмой точкой присутствия Nova Post на европейском континенте. Руководство компании подчеркивает, что начнут они с услуги курьерской доставки, предоставляя жителям Латвии и Эстонии возможность отправить или принять посылки в Украину и из Украины.
Ожидается, что первое отделение Nova Post в Латвии начнет работу в октябре, а в Эстонии — в ноябре. Светлана Книжка, генеральный директор Nova Post для Литвы, Латвии и Эстонии, подчеркнула, что они начнут с курьерской службы, функционирующей в будние дни с 8:00 до 17:00. Клиентам будут доступны отправка и получение документов и посылок весом до 30 кг, а срок доставки составит от 5 дней.
Для отправки посылок через адресную доставку потребуется подать заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или через мобильное приложение.
На данный момент Nova Post успешно функционирует на рынках Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии, и планирует расширяться дальше.
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