Новая мошенническая схема: преступники воруют деньги с карт украинцев

12:24 07 февраля Киев, Украина

Мошенники представляются абонентам работниками компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код.



Об этом сообщила заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеся Данильченко.

"Идея в том, чтобы заставить человека продиктовать тот код, который он получил от оператора в SMS или сообщении на мессенджере. А если человек дает этот код, значит, происходила регистрация в кабинете мобильного оператора и для подтверждения входа или регистрации нужен код, Когда человек этот код разглашает, злоумышленник вводит его и получает доступ в кабинет. Раньше была возможность в личных кабинетах, вероятно, она и сейчас есть, если это неконтрактный абонент, перевыпуска SIM-карты, чтобы в случае потери карты можно было удаленно сделать", - объяснила эксперт.

Данильченко сообщает, что потом человек, являющийся настоящим владельцем номера, не имеет доступа к своей SIM-карте, а мошенники - имеют. И все подтверждения в интернет-банкинге начинают поступать на мобильное устройство мошенника, а настоящий владелец карты не видит информации и не знает, что происходит.

"Владелец SIM-карты просто может подумать, что у него проблемы со связью, потому что сейчас никого это не удивит, у нас постоянно проблемы с этим. Это такая многошаговая схема для того, чтобы на себя, на злоумышленника, перевести получение подтверждения для входа.Тогда уже можно заходить в онлайн-банкинг и проводить какие-то операции там, восстанавливать пароли и др. Даже если мошенники не знают пароли от онлайн-банкинга, но знают какие-то данные, например номер телефона, то по этим данным могут восстановить пароль для входа", – отметила Данильченко.



Схема опасна, добавила эксперт: если человек теряет доступ к своему номеру и в результате к онлайн-банкингу, то мошенники могут не только снять средства, которые были на той карточке, а также увеличить размер кредитной линии, убрать все ограничения для снятия и т.д.