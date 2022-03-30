Новая функция в WhatsApp: исчезающие сообщения

13:09 05 ноября Киев, Украина

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в приложение новую функцию «Исчезающие сообщения», если ее активировать, отправленные вами сообщения исчезнут через 7 дней. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Facebook.
«Большая часть из того, что мы отправляем, не обязательно должна быть вечной. Наша цель — сделать общение в WhatsApp максимально приближенным к личному, а это значит, что некоторые сообщения не должны оставаться там навсегда», — пояснили разработчики.
фото: функция "исчезающие сообщения"
Если включить функцию «Исчезающие сообщения», новые сообщения, которые отправили в чат, исчезнут через 7 дней. В личном чате любой человек может включить или отключить эту функцию. В группах ее будут контролировать администраторы.

Уже в этом месяце функция станет доступной для пользователей во всем мире.