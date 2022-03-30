Новая функция в WhatsApp: исчезающие сообщения

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в приложение новую функцию «Исчезающие сообщения», если ее активировать, отправленные вами сообщения исчезнут через 7 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Facebook.
Если включить функцию «Исчезающие сообщения», новые сообщения, которые отправили в чат, исчезнут через 7 дней. В личном чате любой человек может включить или отключить эту функцию. В группах ее будут контролировать администраторы.
Уже в этом месяце функция станет доступной для пользователей во всем мире.
Уже в этом месяце функция станет доступной для пользователей во всем мире.
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