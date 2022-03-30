Новая функция в WhatsApp: исчезающие сообщения

Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

«Большая часть из того, что мы отправляем, не обязательно должна быть вечной. Наша цель — сделать общение в WhatsApp максимально приближенным к личному, а это значит, что некоторые сообщения не должны оставаться там навсегда», — пояснили разработчики.