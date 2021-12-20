"Новая близость": в Днепре готовятся к международному книжному фестивалю

09:22 15 Апрель Киев, Украина

Днепре 3-5 сентября пройдет наибольшее книжное событие - Международный книжный фестиваль Book Space.

На выбор фокусной темы фестиваля повлияла пандемия. Ею станет «Новая близость/New Intimacy», которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«В прошлом году из-за карантина мы были вынуждены изменить формат фестиваля, отказаться от большинства мероприятий и провести фестиваль онлайн. В этом году решили рискнуть - и планируем офлайн-проведение. Мы заранее выбрали локацию, на которой можно будет обустроить площадки, соответствующие карантинным требованиям, если до сентября они все же будут. Это знаменитый Фестивальный причал на набережной Днепра. Конечно, мы не исключаем вероятность проведения фестиваля и в гибридном или даже онлайн-форматах, ведь не застрахованы ни от какого развития событий. В любом случае очень важно, чтобы фестиваль состоялся», - отмечают организаторы.

«Новая реальность, постигшая человечество более года тому назад, проникла почти во все аспекты нашего существования. Мы иначе думаем, иначе чувствуем, иначе работаем и отдыхаем. Мы не строим далеко идущих планов, мы даже мечтать стали осторожнее. В то же время эти испытания сформировали и новые формы человеческой близости, которую мы считываем в глазах прохожих над защитными масками, во вздохах соседей по больничной койке, в окошках рабочих Zoom-встреч или в авторских подписях на книгах, принесенных из почтового отделения. Именно об этой новой форме близости, граничащей с интимностью, мы и поговорим в этом году», - объясняют организаторы Book Space.

Фестиваль пройдет при поддержке местной программы «Культурная столица».



В 2020 году фестиваль Book Space прошел 4-5 июля в формате онлайн-марафона, который длился 16 часов подряд. В рамках марафона состоялось 15 событий с участием 35 гостей из трех стран. В кураторских обозрениях были представлены 37 книжных новинок от 20 украинских издателей.



Book Space - это наибольшее книжное событие востока Украины, первый украинский книжный фестиваль с постоянным фокусом на инновациях в книгоиздании, который проходит в Днепре ежегодно, начиная с 2018-го. Организатор события - муниципальная программа «Культурная столица».