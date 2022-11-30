Норвегия передала Украине военные медицинские автобусы

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи в рамках соглашения с координационным центром Североатлантического альянса по реагированию на стихийные бедствия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, которое располагает "Европейской правдой".
Украина отправила запрос на международную помощь через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC). После этого центром было выделено пожертвование на сумму три миллиона евро в рамках соглашения о финансировании с Норвегией.
Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы – орган НАТО для осуществления координации сил и средств помощи в случае природных и катастроф на территории стран-членов НАТО и стран-партнеров. Создан в 1998 году под эгидой Совета Евроатлантического партнерства.
После террористических актов 11 сентября 2001 г. в США перед Центром также поставлена задача координировать международную помощь по ликвидации последствий приключений с применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, включая террористические нападения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, которое располагает "Европейской правдой".
Украина отправила запрос на международную помощь через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC). После этого центром было выделено пожертвование на сумму три миллиона евро в рамках соглашения о финансировании с Норвегией.
Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы – орган НАТО для осуществления координации сил и средств помощи в случае природных и катастроф на территории стран-членов НАТО и стран-партнеров. Создан в 1998 году под эгидой Совета Евроатлантического партнерства.
После террористических актов 11 сентября 2001 г. в США перед Центром также поставлена задача координировать международную помощь по ликвидации последствий приключений с применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, включая террористические нападения.
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