Ночью максимум -10, возможен сильный ветер

07:29 08 декабря Киев, Украина

Укргидрометцентр обещает ясную зимнюю погоду, только на Закарпатье незначительные кратковременные осадки, среднняя дневная температура воздуха по стране от +3 до -5 градусов.



На Закарпатье и в Одесской области местами небольшой снег и дождь, гололед. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.



Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза. Днем в Украине обещают от нуля до 5 градусов мороза. На западе и юге днем от -2 до +3, ночью — 2-7 градусов мороза. На Закарпатье и в Одесской области ночью температура воздуха опустится до 4 градусов ниже нуля, а днем — 1-6 градусов тепла.



В Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 2-4 градусов ниже нуля.