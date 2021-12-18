Ночным клубам запретили работать после 23:00

Кабмин, на заседании правительства в среду, 8 июля, принял решение запретить работу ночных развлекательных заведений после 23:00
Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, учреждениям культуры продлили время работы с 22:00 до 23:00, а работа ночных клубов в условиях карантина после 23:00 будет запрещена.
Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, учреждениям культуры продлили время работы с 22:00 до 23:00, а работа ночных клубов в условиях карантина после 23:00 будет запрещена.
Он добавил, что для учреждений культуры, в частности театров и кинотеатров, существовали ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00. Теперь культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении тех же ограничений.
Кабмин поддержал это предложение с условием доработки в течение одного дня.
Кабмин поддержал это предложение с условием доработки в течение одного дня.
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