Ночным клубам запретили работать после 23:00

17:01 08 Июль Киев, Украина





Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, учреждениям культуры продлили время работы с 22:00 до 23:00, а работа ночных клубов в условиях Кабмин, на заседании правительства в среду, 8 июля, принял решение запретить работу ночных развлекательных заведений после 23:00Как уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, учреждениям культуры продлили время работы с 22:00 до 23:00, а работа ночных клубов в условиях карантина после 23:00 будет запрещена.

«Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по поводу действия ограничений для учреждений культуры и, например, развлекательных ночных клубов. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает», - заявил Ткаченко.

Он добавил, что для учреждений культуры, в частности театров и кинотеатров, существовали ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00. Теперь культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении тех же ограничений.



Кабмин поддержал это предложение с условием доработки в течение одного дня.