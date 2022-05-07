Ночные заморозки, гололедица и сильный ветер

07:26 07 декабря Киев, Украина

Синоптики обещают по всей территории Украины снижение температуры и заморозки , возможна гололедица и порывы ветра до 15-20 м/с.



В западных областях ночью и утром местами туман. В северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, местами и в южной части порывы до 15-20 м/с.



Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза. Днем в Украине обещают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке и севере днем около нуля, ночью — 7-12 градусов мороза.



В Киеве облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 1-3 градуса ниже нуля.