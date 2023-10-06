Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница
12:22 06 октября Киев, Украина
Нобелевский фонд в пятницу, 6 октября, объявил лауреата Нобелевской премии по миру 2023 года. Премию получила Наргес Мохамади из Ирана
за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.
"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2023 года Наргесу Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех", — говорится в сообщении.
"Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Ее отважная борьба за свободу выражения взглядов и право на независимость стоила ей огромных личных жертв. В целом иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году. заключения и 154 ударов кнутом. Наргес Мохаммади до сих пор находится в тюрьме", — сказала глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, объявившая лауреатку Нобелевской премии мира 2023 года.
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