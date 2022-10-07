Нобелевскую премию мира поделили украинская и российская организации и белорусский правозащитник

13:50 07 октября Киев, Украина

Нобелевскую премию мира разделили украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», российская правозащитная организация «Мемориал» и правозащитник Алесь Беляцкий из беларуси.

"Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они показывают важность гражданского общества для мира и демократии", – заявили в Нобелевском комитете.

Центр гражданских свобод был создан в 2007 году, когда лидеры правозащитных организаций из девяти постсоветских стран приняли решение о создании трансграничного ресурсного центра поддержки в Киеве.



Организация, в частности, проводит международные молодежные правозащитные школы, организовывала международный комитет и полевую миссию по правам человека в беларуси, а также принимала участие в мобильных мониторинговых группах в Крыму и на Донбассе. Правозащитники также передали в Международный уголовный суд представления со свидетельствами о преступлениях против человечности, совершенных режимом Януковича во время Евромайдана.



Миссией центра, как говорят сами правозащитники, является становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, также ставший лауреатом нынешней Нобелевской премии мира, является руководителем белорусского правозащитного центра "Вясна" и политзаключенным.



В 2011 году белорусский режим приговорил Беляцкого к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в неуплате налогов, а в прошлом году летом задержал его

снова.

Еще одним лауреатом Нобелевской премии мира стал российский правозащитный центр "Мемориал" , который российские власти ликвидировали в прошлом году. С 2014 года от правозащитников требовали, чтобы они признали себя иностранными агентами, потому что якобы получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.



В свою очередь в "Мемориале" отказываются это делать и отмечали, что единственной функцией организации является сохранение памяти о репрессиях советского периода.