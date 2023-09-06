Нобелевский фонд отказал в приглашении послам россии, беларуси и Ирана

11:03 03 сентября Киев, Украина

Под давлением общественности и угрозой бойкота со стороны почетных гостей, организаторы Нобелевского фонда отозвали приглашения послов россии, беларуси и Ирана на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, который традиционно проходит в Стокгольме в конце года.

В организации заявили, что решение фонда пригласить на церемонию представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию общественности.

В частности, с резкой критикой выступили в Украине, а в Швеции лидеры по меньшей мере трех политических партий заявили, что бойкотируют банкет, если приглашение послам этих стран не будет отозвано.

Отмечается, что приглашения россии, беларуси и Ирана также поставили под вопрос появление на банкете короля Швеции, который неизменно присутствует на нем каждый год. Представители шведской королевской семьи назвали приглашение удивительным, добавив, что король размышляет о том, насколько для него уместно присутствие на мероприятии с такими гостями.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что решение Фонда Нобеля возобновить практику приглашения послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии лишь усилит чувство безнаказанности рф.