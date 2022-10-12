Нино Катамадзе о россиянах: "Они просят о помощи людей, которых убивают"

16:19 10 октября Киев, Украина

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе призналась, что не понимает, как граждане россии могут просить убежища в Грузии, на которую 14 лет назад напали. Об этом она сообщила в интервью Гончарова Подкаст.

"Это какой-то сюрреализм и фильм, который, если бы была возможность, я бы не посмотрела. Это как ответ бумеранга. Россияне бегут будто от "несправедливости" своего правительства в страну, где у них 22% территории оккупировано. Просят о помощи людей, которых убивают. Не могу даже вывести какой-то смысл", - сказала она.

В тоже время она добавила, что в россии есть смелые люди, которые открыто, говорят, что они против войны, но застряли в очереди на границе с Грузией. При этом есть и те, которые говорят, что очень устали, уверяя, что приехали как туристы.

"Им нужно выжить, но даже в такой момент они не в состоянии быть сильными, справедливыми", - отметила звезда.

Ранее сообщалось, что Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев.