Для улучшения оперативного реагирования и эффективности проведения поисково-спасательных работ в акватории Черного моря, николаевские спасатели получили новый катер CROWNLINE 270 CR.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Также отмечается, что с целью повышения эффективности оперативного реагирования на чрезвычайные события в акватории Черного моря, прошлым летом, Главным управлением построена современная спасательная станция в Очакове, на которой организовано круглосуточное дежурство спасателей.
Также матросы-спасатели получили летнюю фирменную одежду, адаптированную для проведения спасательных работ на воде.
Благотварительная помощь была оказана одной из аграрных компаний Украины.
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