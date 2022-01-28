07:32 11 Май Киев, Украина

Для улучшения оперативного реагирования и эффективности проведения поисково-спасательных работ в акватории Черного моря, николаевские спасатели получили новый катер CROWNLINE 270 CR.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«За последние 10 лет в акватории Черного моря подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на воде спасено 75 человек. Более 100 раз для проведения поисково-спасательных работ на воде привлекалось водолазно- спасательное отделение», - говорится в ведомстве.

Также отмечается, что с целью повышения эффективности оперативного реагирования на чрезвычайные события в акватории Черного моря, прошлым летом, Главным управлением построена современная спасательная станция в Очакове, на которой организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Также матросы-спасатели получили летнюю фирменную одежду, адаптированную для проведения спасательных работ на воде.

«В завершение все присутствующие осмотрели спасательную станцию, катер и его оснащение», - добавили в ведомстве.

Благотварительная помощь была оказана одной из аграрных компаний Украины.