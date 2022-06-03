Николаевские пляжи будут закрыты в период военного положения - мэр

15:14 03 июня Киев, Украина

Во время текущего военного положения в Украине пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве будут закрыты для гостей.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на решение исполнительного комитета горсовета.



Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.