Николаев: учебный год «Оpen air»

18:00 01 Сентябрь Киев, Украина

Николаевский Вуз стал первым, где применили мировую методику обучения «Оpen air». Во избежание распространения коронавируса лекции проводятся на свежем воздухе.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

«Такую практику внедряют во многих странах мира. Мы идем путем проб и ошибок. Но социальная ответственность лежит на каждом из нас, – придерживаться карантинных мер и санитарных норм. Мы, как и весь мир, начинаем жить в условиях новой коронавирусной реальности, где сохранение здоровья обретает максимально высокую ценность», – сказали в администрации Университета имени Пилипа Орлика.

Отзывы и убеждения студентов, после первых пар занятий в Университете, однозначны. Они хотят учиться. Они устали от карантина. Благодарят свой вуз за занятия в новом формате и готовы к социальной ответственности.

«Учиться на улице, пока тепло, довольно комфортно, поскольку намного меньше риск опасности. Во дворе университета создали десяток локаций для занятий. Мы готовы быть ответственными», – говорит студентка медико-социономического факультета Карина Гановская.

Идея занятий «Оpen air» воспринята студентами на «ура»

«Мы готовы столкнуться с вызовами, мы готовы выполнять все правила. Удобные стулья, крытые локации, свежий воздух и, конечно же, социальная дистанция; но главное, – мы вырвались из карантина. Наше поколение сильное – мы все преодолеем!», – студентка специальности «Журналистика» Татьяна Ременяк.