"Ничего для нас без нас!" – в Киеве прошла акция за права людей с инвалидностью

В Киеве 12 декабря на майдане Независимости состоялась первая в Украине акция видимости людей с инвалидностью Lights for Rights.
Ее организатором стала Общественная организация Fight For Right.
По результатам исследования Fight For Right и КМИС, только 1% опрошенных украинцев считают, что люди с инвалидностью – это "обычные люди с такими же правами, как у всех". Так происходит из-за того, что политика государства в этой сфере непоследовательна и ошибочна, а людей с инвалидностью все еще не привлекают к принятию решений по ним самим, считают организаторы акции.
Итак, основным посланием, которое участники акции хотели донести до правительства и общества, стало следующее: "Не надо ничего делать для нас без нас". Люди с инвалидностью имеют право участвовать в принятии всех решений относительно себя, а не разрешать делать это за них, заявили они.
На мероприятие его участники - люди с инвалидностью и те, кто их поддерживает, принесли плакаты с надписями "Мы все
Ее организатором стала Общественная организация Fight For Right.
По результатам исследования Fight For Right и КМИС, только 1% опрошенных украинцев считают, что люди с инвалидностью – это "обычные люди с такими же правами, как у всех". Так происходит из-за того, что политика государства в этой сфере непоследовательна и ошибочна, а людей с инвалидностью все еще не привлекают к принятию решений по ним самим, считают организаторы акции.
Итак, основным посланием, которое участники акции хотели донести до правительства и общества, стало следующее: "Не надо ничего делать для нас без нас". Люди с инвалидностью имеют право участвовать в принятии всех решений относительно себя, а не разрешать делать это за них, заявили они.
На мероприятие его участники - люди с инвалидностью и те, кто их поддерживает, принесли плакаты с надписями "Мы все
разные - мы все равны!, "Зажигай, сияй, большего требуй", "Мир один для всех", "Права человека - мои права" и другими.
Во время акции люди с инвалидностью рассказали свои истории, объяснили, почему они вышли на майдан Независимости и какие действия власти и общества считают необходимыми для того, чтобы права всех украинцев действительно были равными.
По словам председателя правления ОО "Группа активной реабилитации" Виталия Пчелкина, он пришел на акцию, потому что поддерживает желание сообщества изменять жизнь людей с инвалидностью в нашей стране к лучшему.
Также на акции выступила первая в Украине полностью незрячая депутат (Киевского облсовета) Леонида Пономарева , представляющая сообщество людей с инвалидностью во власти. Несмотря на определенные успехи, все равно приходится постоянно убеждать других людей, своих коллег, органы власти, с которыми работаешь, что ты способен на все, как и все другие люди, рассказала она.
Также сообщество заявило перечень необходимых изменений в сфере защиты прав людей с инвалидностью – правозащитную повестку дня. Озвученные требования касаются сфер образования, трудоустройства, политического участия, медицинских услуг, железнодорожного транспорта. С подробным перечнем можно ознакомиться здесь.
Участники акции зажгли сотни огоньков – мобильные телефоны, фонарики, свечи, что символизировало видимость людей с
инвалидностью. Всего в мероприятии приняли участие около ста человек из разных регионов Украины.
Такие же акции одновременно прошли в Старобельске, Мариуполе и Славянске. В поддержку Lights for Rights запустили онлайн-флешмоб #МеняВидно – с историями о людях с инвалидностью и их борьбе за свои права.
Акция состоялась при поддержке Международного фонда Возрождения и ЕС в рамках партнерства EU4USociety и проекта Европейский Союз для постоянства гражданского общества в Украине, а также благодаря National Democratic Institute.
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