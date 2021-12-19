"Ничего для нас без нас!" – в Киеве прошла акция за права людей с инвалидностью

14:30 13 Декабрь Киев, Украина





Ее организатором стала Общественная организация Fight For Right.



По результатам исследования Fight For Right и КМИС, только 1% опрошенных украинцев считают, что люди с инвалидностью – это "обычные люди с такими же правами, как у всех". Так происходит из-за того, что политика государства в этой сфере непоследовательна и ошибочна, а людей с инвалидностью все еще не привлекают к принятию решений по ним самим, считают организаторы акции.



Итак, основным посланием, которое участники акции хотели донести до правительства и общества, стало следующее: "Не надо ничего делать для нас без нас". Люди с инвалидностью имеют право участвовать в принятии всех решений относительно себя, а не разрешать делать это за них, заявили они.



На мероприятие его участники - люди с инвалидностью и те, кто их поддерживает, принесли плакаты с надписями "Мы все Киеве 12 декабря на майдане Независимости состоялась первая в Украине акция видимости людей с инвалидностью Lights for Rights.Ее организатором стала Общественная организация Fight For Right.По результатам исследования Fight For Right и КМИС, только 1% опрошенных украинцев считают, что люди с инвалидностью – это "обычные люди с такими же правами, как у всех". Так происходит из-за того, что политика государства в этой сфере непоследовательна и ошибочна, а людей с инвалидностью все еще не привлекают к принятию решений по ним самим, считают организаторы акции.Итак, основным посланием, которое участники акции хотели донести до правительства и общества, стало следующее: "Не надо ничего делать для нас без нас". Люди с инвалидностью имеют право участвовать в принятии всех решений относительно себя, а не разрешать делать это за них, заявили они.На мероприятие его участники - люди с инвалидностью и те, кто их поддерживает, принесли плакаты с надписями "Мы все

разные - мы все равны!, "Зажигай, сияй, большего требуй", "Мир один для всех", "Права человека - мои права" и другими.

Во время акции люди с инвалидностью рассказали свои истории, объяснили, почему они вышли на майдан Независимости и какие действия власти и общества считают необходимыми для того, чтобы права всех украинцев действительно были равными.

“Мы вышли на акцию, потому что с нас хватит. Хватит игнорировать наши интересы и права, хватит приглашать нас на мероприятия только номинально и не учитывать наше мнение. Политика в области инвалидности должна делаться людьми с инвалидностью. Наши участники и участницы вышли за права более 2,7 миллионов человек с инвалидностью в Украине. И это совсем не маленькая группа, мнением которой можно пренебрегать. Разве можно разрешить и дальше игнорировать столько людей?” – заявила глава Fight For Right Юлия Сачук

По словам председателя правления ОО "Группа активной реабилитации" Виталия Пчелкина, он пришел на акцию, потому что поддерживает желание сообщества изменять жизнь людей с инвалидностью в нашей стране к лучшему.

"В то же время это возможность лишний раз напомнить о том, что мы существуем и что у нас вообще есть права", - сказал он.

Также на акции выступила первая в Украине полностью незрячая депутат (Киевского облсовета) Леонида Пономарева , представляющая сообщество людей с инвалидностью во власти. Несмотря на определенные успехи, все равно приходится постоянно убеждать других людей, своих коллег, органы власти, с которыми работаешь, что ты способен на все, как и все другие люди, рассказала она.

"Самое главное - не бояться говорить о себе, заявлять свои права, делать маленькие шаги к большим изменениям", - считает депутат.

Также сообщество заявило перечень необходимых изменений в сфере защиты прав людей с инвалидностью – правозащитную повестку дня. Озвученные требования касаются сфер образования, трудоустройства, политического участия, медицинских услуг, железнодорожного транспорта. С подробным перечнем можно ознакомиться здесь.



Участники акции зажгли сотни огоньков – мобильные телефоны, фонарики, свечи, что символизировало видимость людей с

инвалидностью. Всего в мероприятии приняли участие около ста человек из разных регионов Украины.

Такие же акции одновременно прошли в Старобельске, Мариуполе и Славянске. В поддержку Lights for Rights запустили онлайн-флешмоб #МеняВидно – с историями о людях с инвалидностью и их борьбе за свои права.



Акция состоялась при поддержке Международного фонда Возрождения и ЕС в рамках партнерства EU4USociety и проекта Европейский Союз для постоянства гражданского общества в Украине, а также благодаря National Democratic Institute.