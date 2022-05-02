«Ни капли оккупанту»: КРЦ начинает инфокампанию о водоснабжении Крыма

21:18 30 июля Киев, Украина

Несмотря на то, что в оккупированном Крыму катастрофически не хватает воды, российские власти продолжают зазывать тысячи туристов на полуостров.
 
Чтобы «проинформировать международное сообщество о том, что действительно происходит в Крыму и предупредить о возможных последствиях, Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) запустил информационную кампанию «Ни капли оккупанту».
 
Об этом сообщает сайт КРЦ, 30 июля.
«Тема дефицита воды обострилась в 2020 году. Оккупационные власти продолжают активно популяризировать эту «проблему», делая различные заявления. Уже несколько раз Россия обвиняла в недостатке воды именно Украину и призвала международное сообщество обратить внимание на «антигуманные действия» Киева по перекрытию подачи воды в оккупированный Крым», – отмечают в КРЦ.
Здесь также указали на то, что российская милитаризация полуострова при этом продолжается, что, по мнению правозащитников, напрямую влияет на обеспечение населения Крыма водой.
 
В КРЦ намерены информировать о том, «кому действительно не хватает воды и кто в этом виноват».
Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма. Позже стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.

Власти Крыма заявляли, что готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель российского парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».