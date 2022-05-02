«Ни капли оккупанту»: КРЦ начинает инфокампанию о водоснабжении Крыма

Несмотря на то, что в оккупированном Крыму катастрофически не хватает воды, российские власти продолжают зазывать тысячи туристов на полуостров.
Чтобы «проинформировать международное сообщество о том, что действительно происходит в Крыму и предупредить о возможных последствиях, Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) запустил информационную кампанию «Ни капли оккупанту».
Об этом сообщает сайт КРЦ, 30 июля.
Здесь также указали на то, что российская милитаризация полуострова при этом продолжается, что, по мнению правозащитников, напрямую влияет на обеспечение населения Крыма водой.
В КРЦ намерены информировать о том, «кому действительно не хватает воды и кто в этом виноват».
Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма. Позже стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.
Власти Крыма заявляли, что готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель российского парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».
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