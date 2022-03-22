Незримый контроль за водителями: с 1 июля на дорогах появятся полицейские "фантомы"

Автомобили-фантомы, цель которых осуществлять незримый контроль за водителями и фиксировать правонарушения, появятся на украинских дорогах 1 июля.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении.
По сути, «фантомы» нужны для незримого контроля за водителями. Как объясняет замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, подобные автомобили — превентивная мера. Люди за рулем должны знать, что рядом с ними может находиться полиция, и это в перспективе уменьшит количество нарушений на дороге.
Четыре Skoda Kodiaq действительно выглядят максимально непримечательно. На них нет опознавательных знаков, и, пока не включится мигалка и из салона не выйдут люди в форме, вы в жизни не догадаетесь, что это — патрульные авто. А после тестирования МВД планирует приобрести еще 125 таких транспортных средств других марок — чтобы никто не догадался.
По сути, «фантомы» нужны для незримого контроля за водителями. Как объясняет замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, подобные автомобили — превентивная мера. Люди за рулем должны знать, что рядом с ними может находиться полиция, и это в перспективе уменьшит количество нарушений на дороге.
Четыре Skoda Kodiaq действительно выглядят максимально непримечательно. На них нет опознавательных знаков, и, пока не включится мигалка и из салона не выйдут люди в форме, вы в жизни не догадаетесь, что это — патрульные авто. А после тестирования МВД планирует приобрести еще 125 таких транспортных средств других марок — чтобы никто не догадался.
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