Незримый контроль за водителями: с 1 июля на дорогах появятся полицейские "фантомы"

06:45 24 июня Киев, Украина

Автомобили-фантомы, цель которых осуществлять незримый контроль за водителями и фиксировать правонарушения, появятся на украинских дорогах 1 июля.



Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полгода назад в декабре были закуплены четыре автомобиля-кроссовера Skoda Kodiaq, предназначенные для незаметной слежки за правонарушителями. Сейчас их активно тестируют, а с 1 июля они уже должны выехать на дороги", - сказал Геращенко.





По сути, «фантомы» нужны для незримого контроля за водителями. Как объясняет замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, подобные автомобили — превентивная мера. Люди за рулем должны знать, что рядом с ними может находиться



Четыре Skoda Kodiaq действительно выглядят максимально непримечательно. На них нет опознавательных знаков, и, пока не включится мигалка и из салона не выйдут люди в форме, вы в жизни не догадаетесь, что это — патрульные авто. А после тестирования Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении.По сути, «фантомы» нужны для незримого контроля за водителями. Как объясняет замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, подобные автомобили — превентивная мера. Люди за рулем должны знать, что рядом с ними может находиться полиция , и это в перспективе уменьшит количество нарушений на дороге.Четыре Skoda Kodiaq действительно выглядят максимально непримечательно. На них нет опознавательных знаков, и, пока не включится мигалка и из салона не выйдут люди в форме, вы в жизни не догадаетесь, что это — патрульные авто. А после тестирования МВД планирует приобрести еще 125 таких транспортных средств других марок — чтобы никто не догадался.