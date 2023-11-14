Нездоровый образ жизни — главная причина преждевременной смерти в Украине

09:50 14 ноября Киев, Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что более 80% преждевременных смертей в Украине происходят не из-за инфекционных заболеваний. Среди основных факторов риска — нездоровое питание, курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности.





Ляшко добавил, что также следует помочь сформировать здоровые привычки и привить культуру здорового образа жизни украинским детям. В частности, обеспечение здорового и полноценного питания детей в учебных заведениях — это большой шаг в этом направлении.



Министр здравоохранения отметил, что Украина по инициативе Первой леди Елены Зеленской внедряет реформу питания в учебных заведениях с 2020 года, которая должна помочь детям сформировать здоровые пищевые привычки уже в детстве, что позволит избежать проблем со По словам министра, распространенность указанных факторов риска приводит к тому, что в Украине один из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе. Чтобы изменить ситуацию, нужно внимательнее относиться к своему образу жизни и пищевым привычкам.Ляшко добавил, что также следует помочь сформировать здоровые привычки и привить культуру здорового образа жизни украинским детям. В частности, обеспечение здорового и полноценного питания детей в учебных заведениях — это большой шаг в этом направлении.Министр здравоохранения отметил, что Украина по инициативе Первой леди Елены Зеленской внедряет реформу питания в учебных заведениях с 2020 года, которая должна помочь детям сформировать здоровые пищевые привычки уже в детстве, что позволит избежать проблем со здоровьем в будущем.

Уже удалось добиться существенных успехов. В частности, утвердить новые нормативы и регламенты, изменить нормы и утвердить Порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха.



Для удобства школ были разработаны три технологических модели организации питания: каждая выбирает удобную для себя модель, призванную обеспечить равный доступ к качественной пище для всех детей.



Создаются кулинарные хабы для обучения поваров-тренеров, которые будут передавать навыки коллегам в регионах. При содействии первой леди Елены Зеленской и финансовой поддержки Фонда Говарда Баффета на Киевщине и Харьковщине строятся фабрики-кухни.