Независимое издание «Медуза» опубликовало видеозапись, доказывающую, что мирных жителей в Буче убили военные рф

21:26 07 апреля Киев, Украина

В распоряжении издания «Медуза» оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества, на которых запечатлены южные районы города Бучи Киевской области. Запись велась с дрона . Судя по метаданным файлов, эти видео были сняты в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года.

Опубликованные записи, — еще одно очень важное свидетельство (наряду со спутниковыми снимками в The New York Times ), из которого следует, что людей в Буче точно убивали еще до того, как из города отступили российские войска.

Что видно на съемках с дрона?





На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.



На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.



Почему это важно?

До сих главным объективным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка города от компании Maxar. На съемке, которую компания датирует серединой марта, видны «предметы, похожие на тела людей» на Яблонской улице. Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска. На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Была проведена геолокация расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск , украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.До сих главным объективным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка города от компании Maxar. На съемке, которую компания датирует серединой марта, видны «предметы, похожие на тела людей» на Яблонской улице. Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.

"Мы не только получили альтернативное съемке Maxar документальное доказательство присутствия российских войск в Буче в то время, когда там были убиты мирные жители, но также независимо датировали полученную съемку с помощью астрономических измерений", - сообщили в издании.

Откуда у «Медузы» эти видеозаписи?

Видео передал российский националист Сергей «Боцман» Коротких, чья группа воюет на стороне Украины. Он утверждает, что его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.



Коротких в этой истории — заинтересованное лицо, поскольку провластные российские журналисты обвиняют «Боцмана» и его группу в том, что именно они убили жителей Бучи 31 марта или 1 апреля, когда город уже покинули российские войска. Поэтому издание тщательно проанализировало переданные ему видео — и убедилось, что подлог крайне маловероятен.



Почему «Медуза» уверена в том, что видео сделано до прихода украинских войск?

Уверенно утверждать, что видеоснято до отступления из Бучи российских войск, позволяют три главных аргумента:

Во-первых, российская военная техника хорошо видна на улице Яблонской, причем на нескольких съемках и в разные дни. Несколько бронемашин находятся там и 23-го, и вплоть до 28 марта. На видео, датированном 29 марта, российской техники на улице уже нет. На вооружении украинской армии такая техника не стоит.

Во-вторых, источник предоставил необработанные, исходные видеофайлы, снятые дроном. Эти файлы содержат подробные метаданные, в том числе и данные о времени съемки.

В-третьих, поскольку метаданные при желании можно подделать, были привлечены двое независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года.

Метод расчета

Длина и азимут тени, которую отбрасывает предмет известной высоты на любом снимке, позволяет однозначно определить дату и время съемки при наличии точной геолокации этого предмета. Причем определение времени суток существенно более простая задача, чем определение даты.



На изображении, полученном с дрона, хорошо видны тени от опор линий электропередач. Высота опор известна из стандартов строительства: в данном случае можно быть уверенным, что на изображение попадают опоры угловые промежуточные УП-10, высота которых по стандарту составляет 8,5 метра. Реальная высота опор на местности может лишь незначительно отличаться от этого стандарта.



Большую трудность представляет измерение длины тени на изображении. Дело в том, что дрон летает на сравнительно небольшой высоте, поэтому на снимке есть перспектива (параллельные в реальности улицы сходятся под углом), а его широкоугольная камера искажает пропорции предметов. В результате длина теней от столбов одинаковой высоты на разных областях кадра различается.



Эксперты использовали спутниковый снимок сервиса «Яндекс.Карты», чтобы избавиться от эффекта перспективы и восстановить истинные пропорции объектов. Для этого в графическом редакторе снимок был наложен на карту и его пропорции менялись так, чтобы выбранные опорные точки (перекрестки, углы заборов, отдельно стоящие деревья) совпали друг с другом.



Теперь можно измерить длину теней в пикселях (били использованы три опоры УП-10, так как на снимках этой же улицы с других ракурсов видно, что на ней много других столбов разной высоты) и перевести пиксели в метры. Для этого опять воспользовались сервисом «Яндекс.Карты» и, измерив расстояние между удаленными предметами (соседние улицы, заборы) в метрах и в пикселях, получили коэффициент перевода.



Последний шаг — применение сервиса www.suncalc.org, с помощью которого для известных географических координат (в нашем случае 50.54203, 30.2306) можно определить высоту и направление тени в любой день и в любое время суток.



На нашем снимке длина тени составила 12,3 метра в среднем от трех опор, а их азимут совпадает с улицей Олекси Тихого, что однозначно указывает на то, что:

снимок был сделан в марте, между 10:30 и 10:50 утра;

наиболее подходящий диапазон дат: с 16 по 18 марта, однако этот диапазон зависит от принятой высоты опоры, которая, в отличие от угла тени, может несколько отличаться от стандартов из-за того, как проводились работы по прокладке ЛЭП.

В любом случае, снимок не мог быть сделан в апреле — в таком случае высота опор должна была бы быть существенно выше, чем длина самих железобетонных конструкций, а именно более 11 метров.

Резюме

Два специалиста, проводивших описываемый выше расчет даты и времени, не знали предполагаемого времени съемки и не имели возможности «подглядеть» в метаданные предоставленных файлов. При этом оба пришли к одинаковым выводам о том, что:

видеозаписи сделаны в марте и не могли быть сделаны в апреле;

наиболее вероятный диапазон подходящих дат съемок приходится на 14-18 марта.

Важно отметить, что солнечная погода в Буче, запечатленная на видео, продержалась только до 25-26 марта, после чего в регионе установилась сплошная облачность. Один только этот факт позволяет однозначно утверждать, что первые записи, на которых видны тела погибших, были сделаны либо до 26 марта, либо после 1 апреля. В сочетании с астрометрическими измерениями, исключающими съемку в апреле, это дает 26 марта как самую позднюю дату съемки первого видео.



Таким образом, учитывая совпадение времени и диапазонов возможных дат съемки, можно резюмировать, что нет никаких оснований сомневаться в подделке метаданных предоставленных видеозаписей.