"Невидимая жизнь": Photo Kyiv 2021 посвящен теме безбарьерности

Уже пятый год подряд в Украине проводят масштабное событие, посвященное фотоискусству - Photo Kyiv, в этом году фото-ярмарка будет посвящена безбарьерности.
Об этом говорится на странице Елены Зеленской в Фейсбуке.
По ее словам, прошлогодние темы, которые поднимал Photo Kyiv, "касались вызовов, стоящих перед человеком в современном мире, демонстрировали неразрывность его связи с окружающей средой, касались других важных социальных вопросов".
Зеленская отметила, что Photo Kyiv 2021 организаторы посвящают вопросу безбарьерности, поэтому тема этого года - "Невидимая жизнь".
Также она сообщила, что выставочная программа Photo Kyiv 2021 состоится в августе на территории Национального заповедника "София Киевская".
В то же время на странице Photo Kyiv в Фейсбуке уточняется, что открытие выставочной программы Photo Kyiv 2021 состоится в Киеве 12 августа 2021 года.
Выставка будет проходить в новой локации - в парке Национального заповедника "София Киевская", которая больше всего отражает доступность и открытость для всех.
Все проекты талантливых фотографов из разных уголков мира также будут доступны онлайн.
Photo Kyiv - ежегодная международная фотографическая ярмарка, основанная в 2017 году.
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