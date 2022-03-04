"Невидимая жизнь": Photo Kyiv 2021 посвящен теме безбарьерности

20:21 04 Июнь Киев, Украина

Уже пятый год подряд в Украине проводят масштабное событие, посвященное фотоискусству - Photo Kyiv, в этом году фото-ярмарка будет посвящена безбарьерности.

Об этом говорится на странице Елены Зеленской в Фейсбуке.

"Меня всегда поражало, как фотографам через объектив камеры удается передать эмоции и настроение. Остановить и зафиксировать момент, наделив его глубоким смыслом, и через один кадр показать целую историю. Photo Kyiv стал пространством для реализации смелых идей и демонстрации глубокого осмысления социальных и культурных вопросов современности", - отметила Зеленская.

По ее словам, прошлогодние темы, которые поднимал Photo Kyiv, "касались вызовов, стоящих перед человеком в современном мире, демонстрировали неразрывность его связи с окружающей средой, касались других важных социальных вопросов".

Зеленская отметила, что Photo Kyiv 2021 организаторы посвящают вопросу безбарьерности, поэтому тема этого года - "Невидимая жизнь".

"Это еще одно подтверждение того, какое важное значение приобретает безбарьерность в нашем обществе. Поскольку этот вопрос переходит из социальной плоскости в культурную", - отметила первая леди.

Также она сообщила, что выставочная программа Photo Kyiv 2021 состоится в августе на территории Национального заповедника "София Киевская".

"В этом году я хочу поддержать Photo Kyiv 2021. Приглашаю всех желающих фотографов присоединиться и рассказать через фотографии о вашем видении безбарьерности", - отметила Зеленская.

В то же время на странице Photo Kyiv в Фейсбуке уточняется, что открытие выставочной программы Photo Kyiv 2021 состоится в Киеве 12 августа 2021 года.



Выставка будет проходить в новой локации - в парке Национального заповедника "София Киевская", которая больше всего отражает доступность и открытость для всех.



Все проекты талантливых фотографов из разных уголков мира также будут доступны онлайн.



Photo Kyiv - ежегодная международная фотографическая ярмарка, основанная в 2017 году.