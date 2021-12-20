Нет денег – нет праздника: поборы в школах и детских садах, что говорит закон?

16:39 17 Декабрь Киев, Украина

В украинских садах и школах в канун новогодних праздников начинаются "традиционные" поборы.



Подобных ситуаций



В последние дни в Украине огласку приобрела история из Запорожья, где представители так называемого "родительского комитета" попросили одну маму не приводить ребенка в школу, потому что та не сдала средства на новогодние подарки детям. Эта ситуация напомнила о громком случае с "харьковским тортом" в 2018 году, когда ученицу не угостили сладостями и публично пристыдили из-за того, что ее родители не скинулись деньгами. Подобных ситуаций в Украине очень много, констатирует сопредседатель общественной организации "Отцы SOS" Елена Бондаренко. В одноименной группе в Facebook этого сообщества более 200 тысяч участников, часто делящихся историями о "добровольно-принудительных" вкладах в школах.В последние дни в Украине огласку приобрела история из Запорожья, где представители так называемого "родительского комитета" попросили одну маму не приводить ребенка в школу, потому что та не сдала средства на новогодние подарки детям. Эта ситуация напомнила о громком случае с "харьковским тортом" в 2018 году, когда ученицу не угостили сладостями и публично пристыдили из-за того, что ее родители не скинулись деньгами.

"Любые упреки не приводить ребенка из-за не сданных денег - основание для жалобы руководству учебного заведения", - отмечает Елена Бондаренко.

В то же время, она обращает внимание, что такие действия родителей преимущественно добровольные, потому что "им хочется сделать детям праздник". И подпадают они скорее под нравственные нормы. В то же время традиция нести педагогам подарки на праздники "это взятка, как ни крутите", утверждает активистка.



Подарки учителям во время образовательного процесса – это коррупция, соглашается образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Такие подарки под видом подаяния к тому же унижают учителя и руководителя школы. Ставят их в позицию, что вы как нищие, у вас нет денег", - считает он.

По его словам, очень многие педагоги в Украине четко артикулируют такую позицию и запрещают нести такие подарки к праздникам.

"Но если в школе сохраняется такая практика, то это свидетельствует о неблагополучии учителей и директора, позволяющих такое принимать", - говорит Горбачев.

По его мнению, для решения дилеммы "дарить или не дарить деньги" достаточно было бы публичного выражения четкой и недвусмысленной позиции директора школы и учителей: "Прекратите нести эти унизительные конверты".



В украинском законодательстве есть несколько статей Уголовного кодекса, по которым можно привлечь к ответственности за взяточничество в учебных заведениях. Это статьи 368, 364 и 365 УКУ, касающиеся получения неправомерной выгоды, злоупотребления властью и превышения служебных полномочий, отмечает адвокат, доцент Киевского университета права Национальной академии наук Анна Даниэль. Она отмечает, что, руководствуясь указанным законодательством, родители имеют

право отказаться от внесения средств по требованию представителей учебного заведения.

Отдельно на уровне управлений образования и науки местных администраций также установлен запрет "принудительно собирать средства родителей с применением угроз любого характера", указывает эксперт. Однако добавляет, что "исключительно по добровольному желанию родителей никто повлиять не может". Она также обращает внимание на то, что украинская судебная практика по коррупции в учебных заведениях имеет мало решений и касаются преимущественно преподавателей вузов.



Ни одного случая привлечения к ответственности учителя за неправомерную выгоду не знает и образовательный омбудсмен.

"У нас этот скорее вопрос нравственный. Ведь с точки зрения закона трудно доказать вину и выгоду. Хотя конечно, таким образом родители, преимущественно покупают благосклонность учителя и директора школы", - комментирует Сергей Горбачев.

В офисе образовательного омбудсмена обращают внимание на то, что "проблема поборов в дальнейшем остается очень острой", но согласно социологическим исследованиям, украинцы констатируют уменьшение принудительных благотворительных взносов в школах и садах: с около 70% до 55% за 2017-2020 годы. Исследование Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 2020 года показало, что с принудительными подарками педагогам сталкивались 12,8% родителей в детсадах, 21,4% в школах и 19,1% в заведениях высшего образования.



В то же время, согласно опросу Института социальной и политической психологии Национальной академии и педагогических наук (НАПН) Украины в октябре 2021 года, менее 5% опрошенных сообщили, что в этом году им пришлось давать взятки учителям или преподавателям, тогда как в 2015 году этот показатель был вдвое выше (10,4%), а в 2007-м достигал 17%



Сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Виталий Духневич не исключает, что цифры о взятках могли быть другими, однако не все родители расценивают те же подарки в школах, как коррупцию.

"Отношение людей к поборам может быть разным и это связано с уровнем их правосознания", - указывает исследователь.

По его словам, в Украине существуют стереотипы, связанные с тем, что люди, сталкиваясь с определенными трудностями, "не всегда действуют в правовом поле, а пытаются налаживать отношения для решения вопросов".

"Таким образом они сами провоцируют развитие толерантного отношения к коррупционным проявлениям. Наши люди считают, что если отблагодарят в процессе обучения, то кому будет лучше. Но по факту обществу это не принесет пользы", - указывает исследователь.

Елена Бондаренко из ОО "Отцы SOS" также обращает внимание на то, что общество и представители сферы образования должны вместе разобраться, "почему люди хотят нести эти деньги".