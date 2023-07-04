Нестабильная, хрупкая и чрезвычайно опасная: Гросси дал оценку ситуации на ЗАЭС
14:20 04 июля Киев, Украина
Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками, остается нестабильной. Опасность инцидента с выбросом радиоактивных элементов усугубляется тем, что АЭС находится на линии фронта.
Об этом заявил глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси
во время пресс-конференции перед визитом на АЭС Фукусима в Японии.
"Ситуация на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее - я уже много раз описывал ее как нестабильную, хрупкую и чрезвычайно опасную", -
отметил Гросси в ответ на вопрос журналиста о том, как МАГАТЭ оценивает ситуацию на ЗАЭС
с точки зрения безопасности.
Он напомнил, что Запорожская АЭС находится прямо на линии фронта.
"Я трижды пересекал эту линию фронта. Поэтому сейчас, в условиях контрнаступления и усиления военной активности, вероятность аварии, попадания в станцию, прекращение внешнего электроснабжения очень высока. Поэтому мы очень, очень обеспокоены", — сказал чиновник.
Гросси рассказал, что обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и инициировал пять основных принципов во избежание ядерной аварии.
"На данный момент, что также очень важно, в Запорожье есть постоянное присутствие МАГАТЭ. У нас есть ISAMZ ( Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье — ред. ), международная миссия с нашими экспертами, которые ежедневно информируют нас о том, что там происходит. Мы можем информировать о том, что видим. Мы надеемся, очень надеемся, что ничего подобного не произойдет", — подытожил чиновник.
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