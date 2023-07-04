Нестабильная, хрупкая и чрезвычайно опасная: Гросси дал оценку ситуации на ЗАЭС

14:20 04 июля Киев, Украина





Об этом заявил глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками, остается нестабильной. Опасность инцидента с выбросом радиоактивных элементов усугубляется тем, что АЭС находится на линии фронта.Об этом заявил глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси во время пресс-конференции перед визитом на АЭС Фукусима в Японии.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее - я уже много раз описывал ее как нестабильную, хрупкую и чрезвычайно опасную", - отметил Гросси в ответ на вопрос журналиста о том, как МАГАТЭ оценивает ситуацию на ЗАЭС с точки зрения безопасности.

Он напомнил, что Запорожская АЭС находится прямо на линии фронта.

"Я трижды пересекал эту линию фронта. Поэтому сейчас, в условиях контрнаступления и усиления военной активности, вероятность аварии, попадания в станцию, прекращение внешнего электроснабжения очень высока. Поэтому мы очень, очень обеспокоены", — сказал чиновник.

Гросси рассказал, что обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и инициировал пять основных принципов во избежание ядерной аварии.