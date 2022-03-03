Несмотря на войну жизнь продолжается: в Киеве сыграли свадьбу

08:34 03 Март Киев, Украина

Война никогда не сможет убить в людях любовь. Поэтому даже в условиях ракетных обстрелов жизнь идет своим чередом: люди рождаются, люди женятся… В Киеве заключен брак уже по законам военного времени. Поженились начальник управления патрульной полиции города Юрий Зозуля и журналистка Ангелина Карякина. Об этом сообщил в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"По законам военного положения, я, как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякиной Ангелины Александровны! Документ подпись печать предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы!", – написал он.

Невеста в свою очередь отметила, что посреди войны удалось устроить прекрасный 5-минутный праздник.

"Украина, за которую мы воюем – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения – как командир полицейского, засвидетельствовал брак... Украина, за которую мы воюем – это украинский ювелирный дизайнер Лена Yastreb Jewelry, которая, в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит. Украина – это Anna Tsygyma, которая привозит обрезанные домашние орхидеи для свадебного букета", – поделилась Карякина.

Ранее сообщалось, что российская армия стягивает силы все ближе к Киеву и город готовится к обороне.