Несмотря на войну почти треть украинцев довольны собственной жизнью

14:19 25 мая Киев, Украина

Почти треть (30%) украинцев довольна собственной жизнью, несмотря на полномасштабную войну. Лучшие оценки уровня жизни дает молодежь до 25 лет и жители Киева.





Об этом говорится в опросе Европейской бизнес ассоциации (EBA) и Gradus Research.

Среди представителей бизнеса в Украине показатель несколько выше и составляет 44%.

Текущим местом работы удовлетворены 34% общей аудитории опрошенных и 69% представителей бизнеса. Основными факторами, удерживающими на работе, называют дружескую атмосферу в коллективе, комфортные условия труда и возможность работать удаленно.



В EBA считают, что, по мнению респондентов, мог влиять и уровень поддержки от работодателя в сложные времена. Речь идет об авансовых

выплатах заработной платы, помощи с релокацией и компенсации расходов на жилье для 23% опрошенных. Среди бизнес-аудиторий это 81%.

Зато существенно хуже оценки уровня дохода. В общей сложности 85% украинцев называют его недостаточным, среди бизнеса показатели тоже высокие – 38%. В EBA добавляют, что 80% опрошенных представителей бизнеса заработают более 20 тысяч гривен в месяц.



Среди общей аудитории только 13% украинцев считают собственный доход достаточным, а 2% «больше достаточного». В то же время 76% общей

аудитории получают менее 20 тысяч гривен в месяц, а 53% – менее 10 тысяч гривен.

53% бизнес-аудитории и 47% общей считают уровень безопасности в Украине неудовлетворительным. Большинство из тех, кто отрицательно оценивает уровень безопасности, проживает в восточных областях, ближе к линии фронта.

Около 33% опрошенных удовлетворены уровнем демократических свобод и предоставления админуслуг, чуть менее трети не удовлетворены.

В опросе принял участие 1091 человек в возрасте от 16 до 60 лет, среди которых 359 человек – представители бизнеса. Исследования проводились в апреле и мае 2023 года.