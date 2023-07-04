Несмотря на войну, оценка украинцами своего благосостояния не изменилась — опрос

Оценка украинцев собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно одинаковом уровне.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% перед вторжением, а на май 2023 года составляет 7%.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% перед вторжением, а на май 2023 года составляет 7%.
Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.
Доля людей с "высоким" благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.
Доля людей с "высоким" благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.
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