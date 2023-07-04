Несмотря на войну, оценка украинцами своего благосостояния не изменилась — опрос

13:43 04 июля Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные



В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% перед вторжением, а на май 2023 года составляет 7%. Оценка украинцев собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно одинаковом уровне.Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% перед вторжением, а на май 2023 года составляет 7%.

"Впрочем, нужно учитывать, что сейчас еще есть 33% респондентов с "низким" благосостоянием, то есть в целом сейчас в Украине 39% имеют "очень низкое" или "низкое" благосостояние (перед вторжением аналогичный показатель составил 41%)", — отметили социологи.

Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.



Доля людей с "высоким" благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.