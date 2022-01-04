Несмотря на уровень заболеваемости, все школы с 1 сентября будут открыты

Сегодня, 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов рассказал какими будут правила поведения школьников во время пандемии коронавируса.
В частности, для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут позволять без использования масок или респираторов.
В "оранжевой зоне" преподаватели будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию.
Если у ученика обнаружат коронавирус, то на самоизоляцию отправят весь клас.
На входе в школах должны быть установлены дозаторы и антисептики. При этом дети обязаны мыть руки после каждого урока.
Отметим, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии