Несмотря на пандемию, украинцы стали больше тратить

08:39 28 Декабрь Киев, Украина

Согласно новым данным Государственной службы статистики, украинцы в 2021 году стали намного больше тратить средств по сравнению с прошлым годом. Проведя анализ, в Госстате пришли к выводам, что потребительские расходы домашних хозяйств по состоянию на период третьего квартала составили 957,5 миллиардов гривен. Этот показатель выше прошлогоднего на 9%.



Львиная доля расходов, как и ранее, приходится на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков 41%. На услуги по обеспечению жилья (вода, газ, электроэнергия и так далее) за третий квартал ушло 12,2% от всех расходов украинцев.



Немало тратят граждане Украины и на алкогольную продукцию, а также табачные изделия, — 7,7%

По части транспорта — 9,4%, на здоровье меньше — 6,1%, одежда и обувь обошлась в 5,1%, бытовые расходы и отдых составили по 3,8%, на связь, в том числе интернет, украинцы выделили 2,7%, рестораны и отели — 2,8%, на образование потратились на 1,3%, а также на разные товары, услуги ушло еще 4,1%.