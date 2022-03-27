Непогода в Крыму: без жилья остаются 160 жителей аннексированного полуострова

07:03 29 июня Киев, Украина

В аннексированном Крыму 160 местных жителей, лишенных жилья из-за непогоды, на сегодняшний день остаются в пунктах временно размещения для лиц пострадавших от наводнения. Их дальнейшее обеспечение жильем вызывает ряд вопросов.



Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны-оккупанта.



"В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", – говорится в сообщении.



Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации в Крыму из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей.





