Неожиданное падение патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева)

06:27 26 июня Киев, Украина

Неприятный, но символичный казус произошел с руководителем РПЦ Кириллом (он же Владимир Гундяев, он же друг путина). В субботу, 25 июня, в Новороссийске во время освящения храма глава РПЦ патриарх Кирилл упал на мокром мраморном полу. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что поймать его не успели, так как рядом с ним в радиусе метра никого не было, хотя ковидные ограничения в крае практически сняли. Видимо, следуя во всем примеру своего кремлевского хозяина, Гундяев тоже всех держит на расстоянии.

Протодиакон Андрей Кураев таки списал ситуацию на противокоронавирусные ограничения.

"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках", - написал Кураев.

Возникает вопрос: а поймает ли кто-нибудь падающего путина? Или все его "почитатели" с почтением отойдут подальше?

Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что Гундяев встал на сторону антихриста. По его словам, идеология "русского мира" ничем не отличается от идеологии нацизма.