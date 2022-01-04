Не время расслабляться: отвод войск РФ

13:46 23 Апрель Киев, Украина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отводит войска от границ с Украиной. По словам экспертов, это не означает, что можно “выдохнуть”. Об этом также свидетельствует ответ Путина Зеленскому на предложение встретиться.

“До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации”, - заявил 22 апреля министр обороны РФ.

Николай Сунгуровский, военный эксперт Центра Разумкова, говорит о том, что отвод российских войск не означает деокупацию или прекращение военной угрозы со стороны Кремля. Он напомнил, что Россия по-прежнему перекрывает проход военных и гражданских судов через Керченский пролив. К тому же Путин еще не достиг своих политических целей, ведь Украина не оставила крымский вопрос и не признала «ДНР» и «ЛНР», а США не ослабили санкций.

Напряжение на границах с Украиной может помочь Путину, дав ему преимущество в диалогах ЕС и США. Но не стоит быть уверенными, что это только политические игры.

«Министерство обороны РФ уже готовится к совместным учениям с Белоруссией, которые назначены на сентябрь 2021 года. “Трудно сказать, какие стратегические планы преследует РФ. Она сейчас со всех сторон обложила Украину в предположении того, что мы сейчас будем под это рассредоточивать свои войска, а РФ на каком-то главном направлении создаст перевес и здесь обеспечит блицкриг — молниеносную операцию с уничтожением наших войск, с прорывом на наши территории. В этом основной замысел”, - считает Сунгуровский.

О том, что Россия не намерена идти на деэскалацию и прекращение конфликта, также говорит комментарий Путина предложения Зеленского встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент РФ заявил, что Украина должна решить вопрос с представителями самопровозглашенных республик, ведь именно они, а не Россия являются сторонами конфликта. Таким образом, он опять не признал участие своей страны в войне с Украиной, а значит диалога о возвращении оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и полуострова Крым в ближайшее время не будет.