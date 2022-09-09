Не позволяйте оккупантам использовать детей как живой щит, - Верещук

Оккупанты сейчас стали открывать школы на временно оккупированных территориях. Они всячески и настойчиво убеждают родителей, что дети, якобы, должны учиться очно.

Но вот о чем заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Все это делает минобороны рф в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на временно оккупированных территориях (ВОТ) как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко. Призываю родителей на ВОТ не пускать детей в школы на очное обучение. А еще лучше – эвакуироваться на подконтрольную территорию. Если вы остаетесь на ВОТ, рано или поздно россияне используют вас как живой щит. Не надо. Пока есть возможность, выезжайте", — призывает Верещук.