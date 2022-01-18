Не дай себя обмануть: о чем стоит помнить, пересылая деньги на благотворительность

Заниматься благотворительностью – приятно и полезно. И здесь всегда хочется, чтобы деньги и усилия не были потрачены впустую.
Одно дело, когда благотворительность выражается в непосредственной помощи: скажем, когда раздаешь горячие обеды нуждающимся или обеспечиваешь сельские библиотеки новыми книгами. В таком случае можно собственными глазами увидеть и самих бенефициаров, и результаты своей помощи. Другое дело, когда решаешь послать деньги, например, на лечение больного ребенка. В таком случае могут закрасться некоторые вопросы: а можно ли доверять конкретной благотворительной организации? Дойдут ли мои средства адресату? Чтобы проверить прозрачность и не дать мошенникам возможности сыграть на ваших лучших качествах, следует соблюдать определенные правила.
Не ленитесь проверять информацию
Первое, что нужно сделать – больше узнать об организации, на чей счет вы переводите средства. Открытой информации будет вполне достаточно. В частности, адвокат и правозащитник Роман Лихачев советует узнать состав ее учредителей и непосредственных руководителей. Нелишне проверить, чем эти люди занимались раньше и какие организации они основывали. Далее можно поискать их имена в разных реестрах, в том числе и судебных, ведь теоретически может произойти и такое, что у истоков благотворительной организации стоит человек, ранее судимый за мошенничество.
По словам Лихачева, все прозрачные благотворительные организации ежегодно производят отчеты. По ним можно увидеть, куда они непосредственно использовали денежные средства. Это определяет, поскольку согласно законодательству организация может выдавать на свои админрасходы около 20 процентов. Также можно пойти несколько иным путем и связаться с бенефициарами напрямую. Например, можно
Одно дело, когда благотворительность выражается в непосредственной помощи: скажем, когда раздаешь горячие обеды нуждающимся или обеспечиваешь сельские библиотеки новыми книгами. В таком случае можно собственными глазами увидеть и самих бенефициаров, и результаты своей помощи. Другое дело, когда решаешь послать деньги, например, на лечение больного ребенка. В таком случае могут закрасться некоторые вопросы: а можно ли доверять конкретной благотворительной организации? Дойдут ли мои средства адресату? Чтобы проверить прозрачность и не дать мошенникам возможности сыграть на ваших лучших качествах, следует соблюдать определенные правила.
Не ленитесь проверять информацию
Первое, что нужно сделать – больше узнать об организации, на чей счет вы переводите средства. Открытой информации будет вполне достаточно. В частности, адвокат и правозащитник Роман Лихачев советует узнать состав ее учредителей и непосредственных руководителей. Нелишне проверить, чем эти люди занимались раньше и какие организации они основывали. Далее можно поискать их имена в разных реестрах, в том числе и судебных, ведь теоретически может произойти и такое, что у истоков благотворительной организации стоит человек, ранее судимый за мошенничество.
По словам Лихачева, все прозрачные благотворительные организации ежегодно производят отчеты. По ним можно увидеть, куда они непосредственно использовали денежные средства. Это определяет, поскольку согласно законодательству организация может выдавать на свои админрасходы около 20 процентов. Также можно пойти несколько иным путем и связаться с бенефициарами напрямую. Например, можно
обратиться к родителям онкобольного ребенка и перевести им средства.
Еще один важный момент – это присутствие самой организации в Интернете. Член правления «БУ «Станция «Харьков» Алла Фещенко отмечает, что благотворительная организация обязательно должна иметь сайт или собственную страницу в соцсетях. Причем, информация должна постоянно обновляться. Например, на ресурсах организации вы можете найти отчеты и фотографии по благотворительным акциям. Нелишне также будет поискать информацию о благотворителях на разных сайтах.
Не стесняйтесь звонить по указанному номеру
Важная составляющая сбора любых средств – это наличие необходимых документов. Причем следует не только убедиться в их существовании, но и проверить указанную информацию. Ведь верить незнакомцам на слово – не слишком хорошая идея.
Вы можете присутствовать при передаче помощи
По словам адвоката, довольно часто деньги,которые собирают в метро, не оприходуются. А это большое количество наличных денег. И отследить, сколько средств было реально перечислено на благотворительность, просто невозможно.
Также вы можете присутствовать непосредственно во время передачи гуманитарной помощи. Если организация честна, это для нее не будет проблемой. По словам Аллы, представители ее фонда это тоже практикуют. Они напрямую связывают благотворителя и семью, которая нуждается в помощи, а волонтеры со своей стороны контролируют процесс. Женщина отмечает, что существует еще один простой способ понять, прозрачна ли перед вами организация. Вы можете расспросить о ней людей, активно занимающихся благотворительностью или общественной деятельностью именно в вашем городе. Они могут дать действенный совет и уберечь от псевдоблаготворителей.
Конечно, существует немало благотворительных организаций и фондов, которые оказывают реальную и эффективную помощь нуждающимся. Но для того чтобы найти именно их, стоит задавать вопросы и искать нужную информацию. Потому что псевдоблагодители – это не только зря потраченные деньги. Это еще подрыв доверия к самой благотворительности.
Конечно, существует немало благотворительных организаций и фондов, которые оказывают реальную и эффективную помощь нуждающимся. Но для того чтобы найти именно их, стоит задавать вопросы и искать нужную информацию. Потому что псевдоблагодители – это не только зря потраченные деньги. Это еще подрыв доверия к самой благотворительности.
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