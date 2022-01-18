Не дай себя обмануть: о чем стоит помнить, пересылая деньги на благотворительность

07:11 18 Январь Киев, Украина





Одно дело, когда благотворительность выражается в непосредственной помощи: скажем, когда раздаешь горячие обеды нуждающимся или обеспечиваешь сельские библиотеки новыми книгами. В таком случае можно собственными глазами увидеть и самих бенефициаров, и результаты своей помощи. Другое дело, когда решаешь послать деньги, например, на лечение больного ребенка. В таком случае могут закрасться некоторые вопросы: а можно ли доверять конкретной благотворительной организации? Дойдут ли мои средства адресату? Чтобы проверить прозрачность и не дать мошенникам возможности сыграть на ваших лучших качествах, следует соблюдать определенные правила.



Не ленитесь проверять информацию

Первое, что нужно сделать – больше узнать об организации, на чей счет вы переводите средства. Открытой информации будет вполне достаточно. В частности, адвокат и правозащитник Роман Лихачев советует узнать состав ее учредителей и непосредственных руководителей. Нелишне проверить, чем эти люди занимались раньше и какие организации они основывали. Далее можно поискать их имена в разных реестрах, в том числе и судебных, ведь теоретически может произойти и такое, что у истоков благотворительной организации стоит человек, ранее судимый за мошенничество.



По словам Лихачева, все прозрачные благотворительные организации ежегодно производят отчеты. По ним можно увидеть, куда они непосредственно использовали денежные средства. Это определяет, поскольку согласно законодательству организация может выдавать на свои админрасходы около 20 процентов. Также можно пойти несколько иным путем и связаться с бенефициарами напрямую. Например, можно Заниматься благотворительностью – приятно и полезно. И здесь всегда хочется, чтобы деньги и усилия не были потрачены впустую.Одно дело, когда благотворительность выражается в непосредственной помощи: скажем, когда раздаешь горячие обеды нуждающимся или обеспечиваешь сельские библиотеки новыми книгами. В таком случае можно собственными глазами увидеть и самих бенефициаров, и результаты своей помощи. Другое дело, когда решаешь послать деньги, например, на лечение больного ребенка. В таком случае могут закрасться некоторые вопросы: а можно ли доверять конкретной благотворительной организации? Дойдут ли мои средства адресату? Чтобы проверить прозрачность и не дать мошенникам возможности сыграть на ваших лучших качествах, следует соблюдать определенные правила.Первое, что нужно сделать – больше узнать об организации, на чей счет вы переводите средства. Открытой информации будет вполне достаточно. В частности, адвокат и правозащитник Роман Лихачев советует узнать состав ее учредителей и непосредственных руководителей. Нелишне проверить, чем эти люди занимались раньше и какие организации они основывали. Далее можно поискать их имена в разных реестрах, в том числе и судебных, ведь теоретически может произойти и такое, что у истоков благотворительной организации стоит человек, ранее судимый за мошенничество.По словам Лихачева, все прозрачные благотворительные организации ежегодно производят отчеты. По ним можно увидеть, куда они непосредственно использовали денежные средства. Это определяет, поскольку согласно законодательству организация может выдавать на свои админрасходы около 20 процентов. Также можно пойти несколько иным путем и связаться с бенефициарами напрямую. Например, можно

обратиться к родителям онкобольного ребенка и перевести им средства.

Еще один важный момент – это присутствие самой организации в Интернете. Член правления «БУ «Станция «Харьков» Алла Фещенко отмечает, что благотворительная организация обязательно должна иметь сайт или собственную страницу в соцсетях. Причем, информация должна постоянно обновляться. Например, на ресурсах организации вы можете найти отчеты и фотографии по благотворительным акциям. Нелишне также будет поискать информацию о благотворителях на разных сайтах.

"Хотя есть свои исключения: могут проводиться сборы на личную карту бенефициара, если лечение проходит за границей и текущие расходы фонд оплатить не может (питание сопровождающего, проживание, билеты). Если это сбор на дрова или уголь, то их почти невозможно приобрести в небольшом количестве за безналичку. У нас еще был случай, когда мы собирали средства для мамы нашей волонтерши. Мы не можем собирать эти деньги на фонд. Но у нас было доверие к волонтеру, поэтому собирали на личную карточку", — отметила Алла.

Не стесняйтесь звонить по указанному номеру

Важная составляющая сбора любых средств – это наличие необходимых документов. Причем следует не только убедиться в их существовании, но и проверить указанную информацию. Ведь верить незнакомцам на слово – не слишком хорошая идея.

«У нас довольно часто показывают документы: такая вот благотворительная организация уполномочена собирать деньги для такого человека. Я советую их просматривать. Там есть телефон самой организации. Когда собирают средства, важно позвонить туда и узнать, уполномочен ли вообще этот человек собирать деньги. Довольно часто бывает, что собирают средства от имени какой-либо организации, а сама организация об этом даже не знает», – рассказал Роман Лихачев.

Вы можете присутствовать при передаче помощи

"Существуют целые мошеннические схемы. Например, есть онкобольной ребенок, нуждающийся в срочном лечении. Мошенники делают шаблоны необходимых документов и, не подписав никакого соглашения с родителями, начинают собирать деньги, которые, конечно, не передают на лечение. Другие недобросовестные «благодетели» все же обращаются к родителям, но те находятся в таком отчаянии, что даже не читают подписанные документы. А в них говорится, что достаточно большая часть собранных средств должна остаться непосредственно в организации", - рассказал Роман Лихачев.

По словам адвоката, довольно часто деньги,которые собирают в метро, не оприходуются. А это большое количество наличных денег. И отследить, сколько средств было реально перечислено на благотворительность, просто невозможно.

"Меня часто спрашивают о той или иной организации или человеке. Мы, благодетели, знаем больше, чем говорим публично. Сталкиваться с мошенниками мне действительно приходилось, но как частному лицу. Как благотворитель, мне неоднократно приходилось иметь дело с «фейковыми» нуждающимися. Схем множество: "коробейщики" в транспорте, махинации в Интернете, сюда же можно добавить вечную схему "подбежал, попросил на билет домой". Я никогда не даю деньги на улице. Максимум – куплю еду. Я сотню раз спрашиваю о фондах и не считаю это странным. Мы ведь не знакомы. Почему я должен верить незнакомому человеку?", — подчеркнула член правления «БУ «БФ «Станция «Харьков»» Алла Фещенко.

Также вы можете присутствовать непосредственно во время передачи гуманитарной помощи. Если организация честна, это для нее не будет проблемой. По словам Аллы, представители ее фонда это тоже практикуют. Они напрямую связывают благотворителя и семью, которая нуждается в помощи, а волонтеры со своей стороны контролируют процесс. Женщина отмечает, что существует еще один простой способ понять, прозрачна ли перед вами организация. Вы можете расспросить о ней людей, активно занимающихся благотворительностью или общественной деятельностью именно в вашем городе. Они могут дать действенный совет и уберечь от псевдоблаготворителей.



Конечно, существует немало благотворительных организаций и фондов, которые оказывают реальную и эффективную помощь нуждающимся. Но для того чтобы найти именно их, стоит задавать вопросы и искать нужную информацию. Потому что псевдоблагодители – это не только зря потраченные деньги. Это еще подрыв доверия к самой благотворительности.